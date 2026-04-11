Faire sans Les pénuries de médicaments qui menacent notre santé Rencontre d’autrice à la médiathèque du Grand Cahors Cahors
Faire sans Les pénuries de médicaments qui menacent notre santé Rencontre d’autrice à la médiathèque du Grand Cahors Cahors samedi 11 avril 2026.
Cahors
Faire sans Les pénuries de médicaments qui menacent notre santé Rencontre d’autrice à la médiathèque du Grand Cahors
185 Avenue Jean Jaurès Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 15:00:00
fin : 2026-04-11 16:30:00
Date(s) :
2026-04-11
Devrons-nous bientôt apprendre à nous passer de certains médicaments ? Pourquoi notre puissante industrie pharmaceutique se heurte-t-elle à des pénuries de traitements aussi courants que le paracétamol ou l’amoxicilline ?
Clémence Marque est docteure en pharmacie, ancienne consultante dans l’industrie pharmaceutique et présidente de l’association Adrastia, qui alerte depuis une dizaine d’années sur ces risques
Devrons-nous bientôt apprendre à nous passer de certains médicaments ? Pourquoi notre puissante industrie pharmaceutique se heurte-t-elle à des pénuries de traitements aussi courants que le paracétamol ou l’amoxicilline ?
Clémence Marque est docteure en pharmacie, ancienne consultante dans l’industrie pharmaceutique et présidente de l’association Adrastia, qui alerte depuis une dizaine d’années sur ces risques.
Dans son nouvel ouvrage Faire sans : les pénuries de médicament qui menacent notre santé (Actes sud, 2026), elle dévoile les fragilités de notre chaîne du médicament et les risques croissants de rupture qui menacent nos systèmes de santé.
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185 Avenue Jean Jaurès Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 07
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English :
Will we soon have to learn to do without certain medicines? Why is our powerful pharmaceutical industry facing shortages of such common treatments as paracetamol or amoxicillin?
Clémence Marque is a doctor of pharmacy, a former pharmaceutical industry consultant and president of the Adrastia association, which has been warning of these risks for the past ten years
L’événement Faire sans Les pénuries de médicaments qui menacent notre santé Rencontre d’autrice à la médiathèque du Grand Cahors Cahors a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Cahors Vallée du Lot
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