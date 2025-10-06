Faire ses premiers pas dans le numérique Club seniors Claude Bernard Paris

Faire ses premiers pas dans le numérique Club seniors Claude Bernard Paris lundi 6 octobre 2025.

Cet atelier propose une initiation simple et rassurante au monde numérique.

Au fil de la séance, les participants apprennent à :

Utiliser les outils du quotidien sur ordinateur, tablette ou smartphone.

sur ordinateur, tablette ou smartphone. Se connecter et communiquer facilement avec leurs proches.

facilement avec leurs proches. Explorer Internet tout en adoptant les bons réflexes de sécurité.

Dans une ambiance conviviale et bienveillante, chacun progresse à son rythme, gagne en autonomie et développe la confiance nécessaire pour tirer parti des nombreuses opportunités offertes par le numérique.

Découvrir le numérique en toute sérénité, c’est possible !

L’atelier accompagne chacun en toute sécurité et confiance dans l’apprentissage des bases, pour avancer pas à pas et profiter pleinement des outils digitaux du quotidien.

Le lundi 06 octobre 2025

de 14h00 à 16h30

gratuit

Inscriptions auprès du club Claude Bernard (15 places maximum)

Tél. 01 45 35 01 95

Public adultes. A partir de 55 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-06T17:00:00+02:00

fin : 2025-10-06T19:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-06T14:00:00+02:00_2025-10-06T16:30:00+02:00

Club seniors Claude Bernard 51, rue Claude Bernard 75005 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris