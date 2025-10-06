Faire ses premiers pas dans le numérique Club seniors Claude Bernard Paris
Faire ses premiers pas dans le numérique Club seniors Claude Bernard Paris lundi 6 octobre 2025.
Cet atelier propose une initiation simple et rassurante au monde numérique.
Au fil de la séance, les participants apprennent à :
- Utiliser les outils du quotidien sur ordinateur, tablette ou smartphone.
- Se connecter et communiquer facilement avec leurs proches.
- Explorer Internet tout en adoptant les bons réflexes de sécurité.
Dans une ambiance conviviale et bienveillante, chacun progresse à son rythme, gagne en autonomie et développe la confiance nécessaire pour tirer parti des nombreuses opportunités offertes par le numérique.
Découvrir le numérique en toute sérénité, c’est possible !
L’atelier accompagne chacun en toute sécurité et confiance dans l’apprentissage des bases, pour avancer pas à pas et profiter pleinement des outils digitaux du quotidien.
Le lundi 06 octobre 2025
de 14h00 à 16h30
gratuit
Inscriptions auprès du club Claude Bernard (15 places maximum)
Tél. 01 45 35 01 95
Public adultes. A partir de 55 ans.
Club seniors Claude Bernard 51, rue Claude Bernard 75005 Paris
https://www.paris.fr/seniors-a-paris