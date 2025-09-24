Faire ses semences et ses boutures Saint-Sébastien

Faire ses semences et ses boutures. Atelier au jardin des Harmonies

Tarif 15€ par personne, inscription obligatoire avant le 15 septembre par téléphone ou mail 06 30 84 62 37 ou aujardindesharmonies@gmail.com

Nombre de place limitée .

9 IMPASSE DU BIEF Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 84 62 37 aujardindesharmonies@gmail.com

