Faire soi-même : CROCHET Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes
samedi 14 novembre 2026 · Bibliothèque Erdre-Batignolles · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-14 15:00 –
Gratuit : oui Sur inscription Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99
Atelier crochet animé par l’association Au Petit GrenierMousse, riz, blé, chaînette ou bride, apprenez à réaliser des points basiques au crochet.
Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300
02 40 41 53 47 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-erdre-batignolles/ 02 40 41 53 47 https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=faire-soi-meme-atelier-crochet
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Erdre-Batignolles et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- IMPRO CONTENDERS – Saison 4, Mystère Comedy Club, Nantes 12 septembre 2026
- Juliette Katz : Le PodKkatz Tour 2026 parle sexualité, Cité des Congrès, Nantes 12 septembre 2026
- Match D1 Futsal – Nantes Métropole Futsal – Garges, Complexe Sportif Mangin Beaulieu, Nantes 12 septembre 2026
- Shake Them All en concert, TNT – Terrain Neutre Théâtre, Nantes 12 septembre 2026
- Spectacle de musique et danse irlandaises « HOME SWEET HOME », Salle Paul Fort Nantes, Nantes 12 septembre 2026