Faire soi-même : CROCHET Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-14 15:00 –

Gratuit : oui Sur inscription Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Atelier crochet animé par l’association Au Petit GrenierMousse, riz, blé, chaînette ou bride, apprenez à réaliser des points basiques au crochet.

Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 53 47 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-erdre-batignolles/ 02 40 41 53 47 https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=faire-soi-meme-atelier-crochet



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