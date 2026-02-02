Faire son bois à l’ancienne

Besse Dordogne

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Samedi 28 février à Besse de 10h à 17h aprenez à faire votre bois à l’ancienne avec Alexandre, naturaliste.

Prévoir des outills de travail (scie, serpe, sécateurs, etc)

Prévoir des vêtements d’extérieur, un repas à partager et sa bonne humeur!

Tarif: 40€ Sur réservations au 06 70 19 75 61

Besse 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 19 75 61 alex_bauw@hotmail.com

English : Faire son bois à l’ancienne

March 1, 10am-5pm in Besse

Create your own orchard workshop

40? on reservation at 06 70 19 75 61

L’événement Faire son bois à l’ancienne Besse a été mis à jour le 2026-01-30 par Périgord Noir Vallée Dordogne