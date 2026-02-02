Faire son bois à l’ancienne Besse
Faire son bois à l’ancienne Besse samedi 28 février 2026.
Faire son bois à l’ancienne
Besse Dordogne
Tarif : 40 – 40 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Samedi 28 février à Besse de 10h à 17h aprenez à faire votre bois à l’ancienne avec Alexandre, naturaliste.
Prévoir des outills de travail (scie, serpe, sécateurs, etc)
Prévoir des vêtements d’extérieur, un repas à partager et sa bonne humeur!
Tarif: 40€ Sur réservations au 06 70 19 75 61
Samedi 28 février à Besse de 10h à 17h aprenez à faire votre bois à l’ancienne avec Alexandre, naturaliste.
Prévoir des outills de travail (scie, serpe, sécateurs, etc)
Prévoir des vêtements d’extérieur, un repas à partager et sa bonne humeur!
Tarif: 40€ Sur réservations au 06 70 19 75 61 .
Besse 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 19 75 61 alex_bauw@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Faire son bois à l’ancienne
March 1, 10am-5pm in Besse
Create your own orchard workshop
40? on reservation at 06 70 19 75 61
L’événement Faire son bois à l’ancienne Besse a été mis à jour le 2026-01-30 par Périgord Noir Vallée Dordogne