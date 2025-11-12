FAIRE TROUPEAU EVE-Scène universitaire Le Mans

FAIRE TROUPEAU

EVE-Scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans Sarthe

Tarif : 3 – 3 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 20:30:00

fin : 2025-11-12 22:00:00

Date(s) :

2025-11-12

Nous n’avons pas besoin de héros pour nous sauver ; nous avons besoin d’empathie.

Faire troupeau c’est une expérience narrative et collective dans la peau de moutons en transhumance. Attaqué par une meute de loups, le troupeau de moutons doté d’une grande intelligence sociale contrairement à ce que l’on pourrait croire s’en sort grâce à la solidarité et une organisation collective sophistiquée.

[Cie Frag]

Écriture, mise en scène et jeu Marion Thomas

Collaboration artistique, création sonore et vidéo Maxime Devige

Création lumière Adrien Jounier

Chargé de production Aymeric Demay

Scénographie Clémentine Dercq

Regards extérieurs Zoé-Siân Gouin, Marie Ripoll .

EVE-Scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans 72085 Sarthe Pays de la Loire +33 2 53 83 27 70 billetterie-eve@univ-lemans.fr

English :

We don’t need heroes to save us; we need empathy.

German :

Wir brauchen keine Helden, die uns retten; wir brauchen Empathie.

Italiano :

Non abbiamo bisogno di eroi che ci salvino, ma di empatia.

Espanol :

No necesitamos héroes que nos salven; necesitamos empatía.

