FAIRE TROUPEAU EVE-Scène universitaire Le Mans
FAIRE TROUPEAU EVE-Scène universitaire Le Mans mercredi 12 novembre 2025.
FAIRE TROUPEAU
EVE-Scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans Sarthe
Tarif : 3 – 3 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12 20:30:00
fin : 2025-11-12 22:00:00
Date(s) :
2025-11-12
Nous n’avons pas besoin de héros pour nous sauver ; nous avons besoin d’empathie.
Faire troupeau c’est une expérience narrative et collective dans la peau de moutons en transhumance. Attaqué par une meute de loups, le troupeau de moutons doté d’une grande intelligence sociale contrairement à ce que l’on pourrait croire s’en sort grâce à la solidarité et une organisation collective sophistiquée.
[Cie Frag]
Écriture, mise en scène et jeu Marion Thomas
Collaboration artistique, création sonore et vidéo Maxime Devige
Création lumière Adrien Jounier
Chargé de production Aymeric Demay
Scénographie Clémentine Dercq
Regards extérieurs Zoé-Siân Gouin, Marie Ripoll .
EVE-Scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans 72085 Sarthe Pays de la Loire +33 2 53 83 27 70 billetterie-eve@univ-lemans.fr
English :
We don’t need heroes to save us; we need empathy.
German :
Wir brauchen keine Helden, die uns retten; wir brauchen Empathie.
Italiano :
Non abbiamo bisogno di eroi che ci salvino, ma di empatia.
Espanol :
No necesitamos héroes que nos salven; necesitamos empatía.
L’événement FAIRE TROUPEAU Le Mans a été mis à jour le 2025-10-14 par CDT72