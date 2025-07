Faire troupeau – Marion Thomas – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes

Faire troupeau – Marion Thomas – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes mardi 4 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-04 20:00 – 21:30

Gratuit : non 9 € à 25 € 9 € à 25 € Billetterie :- lelieuunique.com- au Lieu Unique, quai Ferdinand-Favre à Nantes, du mardi au samedi de 12h à 19h – 02 40 12 14 34 Tout public

Théâtre. Avec « Faire troupeau », la metteuse en scène nantaise Marion Thomas (Cie Frag) signe une odyssée joyeuse et politique sur la puissance du collectif. Et si l’on arrêtait de se rêver en loup solitaire pour se transformer en mouton solidaire?? Plongé dans une prairie pixélisée, façon jeu vidéo rétro, le public devient un troupeau en transhumance. Attaque de loups, catastrophe simulée, karaoké final?: « Faire troupeau » est une traversée aussi ludique que lucide sur nos instincts de solidarité. Avec un humour ravageur et une mise en scène à la croisée du théâtre et du documentaire, Marion Thomas s’appuie sur des données scientifiques pour mieux renverser les clichés sur la nature humaine. Elle convoque sur scène Bruce Willis, des moutons, des tremblements de terre et le hit de Gilbert Montagné, « On va s’aimer », pour mieux parler d’entraide, de vulnérabilité et de joie collective. Pas de grand discours ici, mais une émotion diffuse et galvanisante?: celle de vivre ensemble, dans une salle de théâtre. Durée : 1h30 Tout public à partir de 14 ans Représentations :mardi 4 et mercredi 5 novembre 2025 à 20h

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

