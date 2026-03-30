Faire une belle impression !

32 rue de la Monnaie Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 15:30:00

fin : 2026-04-12 17:30:00

Date(s) :

2026-04-12

Un dimanche en famille !

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### Graver, encrer, imprimer…

Dans le prolongement d’une rencontre avec les oeuvres du musée, initiez-vous tous ensemble aux techniques de la gravure et de l’estampe.

1 enfant + 1 parent par groupe

Un dimanche en famille !

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### Graver, encrer, imprimer…

Dans le prolongement d’une rencontre avec les oeuvres du musée, initiez-vous tous ensemble aux techniques de la gravure et de l’estampe.

1 enfant + 1 parent par groupe .

32 rue de la Monnaie Lille 59021 Nord Hauts-de-France +33 3 28 36 84 00 mhc@mairie-lille.fr

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English :

A Sunday with the family!

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### Engraving, inking, printing…

Following on from an encounter with the museum’s works, get together to learn about engraving and printmaking techniques.

1 child + 1 parent per group

L’événement Faire une belle impression ! Lille a été mis à jour le 2026-03-25 par Hauts-de-France Tourisme