Faire une belle impression ! Lille
Faire une belle impression ! Lille dimanche 12 avril 2026.
Faire une belle impression !
32 rue de la Monnaie Lille Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 15:30:00
fin : 2026-04-12 17:30:00
Date(s) :
2026-04-12
Un dimanche en famille !
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### Graver, encrer, imprimer…
Dans le prolongement d’une rencontre avec les oeuvres du musée, initiez-vous tous ensemble aux techniques de la gravure et de l’estampe.
1 enfant + 1 parent par groupe
Un dimanche en famille !
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### Graver, encrer, imprimer…
Dans le prolongement d’une rencontre avec les oeuvres du musée, initiez-vous tous ensemble aux techniques de la gravure et de l’estampe.
1 enfant + 1 parent par groupe .
32 rue de la Monnaie Lille 59021 Nord Hauts-de-France +33 3 28 36 84 00 mhc@mairie-lille.fr
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English :
A Sunday with the family!
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### Engraving, inking, printing…
Following on from an encounter with the museum’s works, get together to learn about engraving and printmaking techniques.
1 child + 1 parent per group
L’événement Faire une belle impression ! Lille a été mis à jour le 2026-03-25 par Hauts-de-France Tourisme
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