Faire village -atelier de cuisine Salle des fêtes Domecy-sur-Cure

Faire village -atelier de cuisine Salle des fêtes Domecy-sur-Cure dimanche 28 septembre 2025.

Faire village -atelier de cuisine

Salle des fêtes 2 rue Saint-Antoine Domecy-sur-Cure Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 14:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

Date(s) :

2025-09-28

On prépare la fête ensemble

La finalité est de se retrouver autour de 2 grands banquets toutes et tous ensemble, pour faire la fête à l’entrée de l’hiver. Le 15 novembre à Domecy, le 22 novembre à Magny.

Mais une fête, ça se prépare! Un bon prétexte pour faire ensemble et être ensemble. Surtout que les 2 banquets seront une invitation à voyager dans l’espace, pour rester « entre terre et ciel » .

Deux artistes comme ingénieures de la fête

On a invité Magali Wehrung, artiste culinaire, et Garance Basseporte, décoratrice.

Elles seront nos guides pour mettre en scène les banquets.

Magali animera des ateliers culinaires et arts de la table (ben oui, avec quels outils on mange dans l’espace ?).

Garance animera des ateliers de décoration pour personnaliser les salles des fêtes de Domecy sur Cure et Magny, histoire qu’on ait l’impression d’être dans l’espace. .

Salle des fêtes 2 rue Saint-Antoine Domecy-sur-Cure 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 37 59 01 associationpourquoipas@protonmail.com

English : Faire village -atelier de cuisine

German : Faire village -atelier de cuisine

Italiano :

Espanol :

L’événement Faire village -atelier de cuisine Domecy-sur-Cure a été mis à jour le 2025-09-16 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)