Faire village ateliers de cuisine et décoration + banquets Ecole maternelle Magny samedi 13 septembre 2025.

Ecole maternelle 7, rue des écoles Magny Yonne

Début : 2025-09-13 14:00:00

fin : 2025-09-13 18:00:00

2025-09-13

Entre septembre et novembre, ce ne sont pas moins de 5 rendez-vous dans chaque village que Pourquoi pas? vous propose.

On prépare la fête ensemble

La finalité est de se retrouver autour de 2 grands banquets toutes et tous ensemble, pour faire la fête à l’entrée de l’hiver. Le 15 novembre à Domecy, le 22 novembre à Magny.

Mais une fête, ça se prépare! Un bon prétexte pour faire ensemble et être ensemble. Surtout que les 2 banquets seront une invitation à voyager dans l’espace, pour rester « entre terre et ciel » .

Deux artistes comme ingénieures de la fête

On a invité Magali Wehrung, artiste culinaire, et Garance Basseporte, décoratrice.

Elles seront nos guides pour mettre en scène les banquets.

Magali animera des ateliers culinaires et arts de la table (ben oui, avec quels outils on mange dans l’espace ?).

Garance animera des ateliers de décoration pour personnaliser les salles des fêtes de Domecy sur Cure et Magny, histoire qu’on ait l’impression d’être dans l’espace. .

Ecole maternelle 7, rue des écoles Magny 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 37 59 01 associationpourquoipas@protonmail.com

