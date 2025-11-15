Faire village banquet de l’espace Salle des fêtes Domecy-sur-Cure
Faire village banquet de l’espace Salle des fêtes Domecy-sur-Cure samedi 15 novembre 2025.
Faire village banquet de l’espace
Salle des fêtes 2 Rue de Saint-Antoine Domecy-sur-Cure Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 19:00:00
fin : 2025-11-15 23:00:00
Date(s) :
2025-11-15
A Pourquoi pas ?, on aime les pas de côté. D’autant plus pour un repas. Ce banquet est une invitation à un voyage dans l’espace.
Après avoir observé les étoiles en mars, le soleil en juin, nous vous proposons de franchir le pas et de quitter la Terre, le temps de quelques heures. .
Salle des fêtes 2 Rue de Saint-Antoine Domecy-sur-Cure 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 37 59 01 contact@pourquoipas.org
English : Faire village banquet de l’espace
German : Faire village banquet de l’espace
Italiano :
Espanol :
L’événement Faire village banquet de l’espace Domecy-sur-Cure a été mis à jour le 2025-11-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)