Faire village banquet de l’espace Salle des fêtes Domecy-sur-Cure

Faire village banquet de l’espace

Salle des fêtes 2 Rue de Saint-Antoine Domecy-sur-Cure Yonne

Début : 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15 23:00:00

2025-11-15

A Pourquoi pas ?, on aime les pas de côté. D’autant plus pour un repas. Ce banquet est une invitation à un voyage dans l’espace.

Après avoir observé les étoiles en mars, le soleil en juin, nous vous proposons de franchir le pas et de quitter la Terre, le temps de quelques heures. .

Salle des fêtes 2 Rue de Saint-Antoine Domecy-sur-Cure 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 37 59 01 contact@pourquoipas.org

