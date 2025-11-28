FAIROUZ BY MAZZIKA ORCHESTRA – Le Bataclan Paris

FAIROUZ BY MAZZIKA ORCHESTRA Début : 2025-11-28 à 20:00. Tarif : – euros.

Icône intemporelle de la musique orientale, Fairouz a marqué des générations par sa voix cristalline et ses mélodies poétiques qui résonnent encore aujourd’hui à travers le monde.À travers ce concert hommage, nous vous invitons à revivre les plus belles pages de son répertoire. Des chansons qui ont accompagné les matins de Beyrouth aux ballades nostalgiques qui traversent les frontières, l’Orchestre Mazzika et ses solistes redonnent vie à l’héritage unique de la « voix du Liban ».Ce spectacle est bien plus qu’un simple concert : c’est un voyage au cœur de l’âme arabe, une célébration de la beauté, de la nostalgie et de l’universalité de l’art de Fairouz.Rejoignez-nous pour une soirée d’émotion et de partage, où chaque note fera écho à la magie éternelle de cette légende vivante.Direction Artistique : Amal GuermaziPrésenté par : Mazzika (PLATESV-R-2021-007342)

Le Bataclan 50, BOULEVARD VOLTAIRE 75011 Paris 75