Fairynight La Souterraine
vendredi 31 octobre 2025
Fairynight
27 Rue de Lavaud La Souterraine Creuse
2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31 2025-11-01
Soirée jeux sur le thème Halloween. Découverte de nombreux jeux pour petits et grands.
Buvette et petite restauration sur place.
N’hésitez pasà venir costumés. (Concours du meilleur déguisement) .
27 Rue de Lavaud La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine
