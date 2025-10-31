Fairynight La Souterraine

Fairynight La Souterraine vendredi 31 octobre 2025.

Fairynight

27 Rue de Lavaud La Souterraine Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31 2025-11-01

Soirée jeux sur le thème Halloween. Découverte de nombreux jeux pour petits et grands.

Buvette et petite restauration sur place.

N’hésitez pasà venir costumés. (Concours du meilleur déguisement) .

27 Rue de Lavaud La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 73 01 31

