Fais ça court # 9ème édition Le sémaphore Trébeurden

Fais ça court # 9ème édition

Le sémaphore 5-7 rue des plages Trébeurden Côtes-d’Armor

Pour sa neuvième édition, Trégor Cinéma vous propose un festival de courts-métrages sur le thème du voyage .

Un large programme de cinéma au format court, pour tous les goûts et pour tous les âges. .

Le sémaphore 5-7 rue des plages Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne

