Fais ça court # 9ème édition Le sémaphore Trébeurden
Fais ça court # 9ème édition Le sémaphore Trébeurden dimanche 16 novembre 2025.
Fais ça court # 9ème édition
Le sémaphore 5-7 rue des plages Trébeurden Côtes-d’Armor
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 15:30:00
fin : 2025-11-16 22:00:00
Date(s) :
2025-11-16
Pour sa neuvième édition, Trégor Cinéma vous propose un festival de courts-métrages sur le thème du voyage .
Un large programme de cinéma au format court, pour tous les goûts et pour tous les âges. .
Le sémaphore 5-7 rue des plages Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne
