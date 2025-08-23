Fais ce que tu voudras Obsidienne Salle de la Poterne Sens
Salle de la Poterne 21 Boulevard du 14 Juillet Sens Yonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Début : 2026-03-20 20:30:00
fin : 2026-03-20
2026-03-20
Pour fêter le retour du Printemps, en ouverture au festival La Reverdie qu’Obsidienne propose depuis 2019 et dans le cadre de la Journée Européenne de la Musique Ancienne organisée par le Réseau Européen de Musique Ancienne, l’ensemble Obsidienne, en résidence à Sens, s’installe dans l’écrin médiéval de la salle de la Poterne, prend cette maxime de Rabelais à son compte et traverse 1000 ans de chansons et de textes délicieusement dérangeants sur la Liberté…
Distribution Obsidienne, Ensemble vocal et instrumental
Conception et direction Emmanuel Bonnardot
Mise en espace Pierre Tessier
Photo et vidéos François Demerliac .
Salle de la Poterne 21 Boulevard du 14 Juillet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00
