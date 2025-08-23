Fais ce que tu voudras Obsidienne Salle de la Poterne Sens

Fais ce que tu voudras Obsidienne Salle de la Poterne Sens vendredi 20 mars 2026.

Fais ce que tu voudras Obsidienne

Salle de la Poterne 21 Boulevard du 14 Juillet Sens Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Pour fêter le retour du Printemps, en ouverture au festival La Reverdie qu’Obsidienne propose depuis 2019 et dans le cadre de la Journée Européenne de la Musique Ancienne organisée par le Réseau Européen de Musique Ancienne, l’ensemble Obsidienne, en résidence à Sens, s’installe dans l’écrin médiéval de la salle de la Poterne, prend cette maxime de Rabelais à son compte et traverse 1000 ans de chansons et de textes délicieusement dérangeants sur la Liberté…

Distribution Obsidienne, Ensemble vocal et instrumental

Conception et direction Emmanuel Bonnardot

Mise en espace Pierre Tessier

Photo et vidéos François Demerliac .

Salle de la Poterne 21 Boulevard du 14 Juillet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

