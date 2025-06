Fais de la musique avec des fruits et des légumes Château Éphémère Carrières-sous-Poissy 9 juillet 2025 10:00

Fais de la musique avec des fruits et des légumes Mercredi 9 juillet, 10h00 Château Éphémère Yvelines

Cet atelier invite petits et grands à explorer le monde fascinant de la musique électronique en utilisant… des fruits et des légumes ! Destiné aux enfants à partir de 4 ans ainsi qu’à leurs accompagnateurs, cet atelier est à la fois une introduction à l’électronique, à la musique, et une occasion de découvrir les fruits & légumes d’une manière ludique.

Ensemble, les enfants construiront un grand synthétiseur collectif en utilisant des fruits et légumes comme composants interactifs. L’atelier repose sur un concept simple : chaque fruit ou légume peut devenir une partie d’un circuit électronique. Au-delà de la création musicale, l’atelier inclut également une dimension éducative autour des légumes. Les participants découvriront les différentes variétés de fruits et légumes utilisés, leurs caractéristiques, et apprendront pourquoi certains légumes sont conducteurs d’électricité.

⏰De 10h00 à 12h00

De 4 à 10 ans

❕Nombres de places limitées

Comment participer ?

C’est très simple ! Une fois votre réservation faite sur Hello Asso, un mail de confirmation vous sera transmis quelques jours avant l’atelier. Le jour J, vous n’aurez plus qu’à vous rendre au Château Éphémère.

CONTACT

Téléphone : 01 39 79 29 93

✉️Mail : bonjour@chateauephemere.org

ACCÈS

Adresse : 2 Chemin des Grandes Terres, 78955, Carrières-sous-Poissy

Transports : RER A / Transilien ligne J jusqu’à Poissy, puis bus n°30, n°1 ou n°42 (5 mins)

️Parking gratuit

Château Éphémère 2 chemin des Grandes Terres 78955 Carrières-sous-Poissy

