Fais-moi peur : la soirée halloween de la Philharmonie de Paris Philharmonie de Paris Paris

Fais-moi peur : la soirée halloween de la Philharmonie de Paris Philharmonie de Paris Paris vendredi 31 octobre 2025.

Des histoires à faire peur, des fantômes rock, une sorcière pianiste et des ateliers frissons vous attendent au Musée pour fêter Halloween.

Costumes et déguisements fortement conseillés

Distribution

Ariane Pawin, conteuse

Solène Riot, cornet à bouquin, cornemuse

Natalia Valentin, piano

Manu Domergue Trio

Manu Domergue, chant, texte, mellophone

Matis Regnault, contrebasse

Matthieu Naulleau, piano

Pour Halloween, on vient frissonner à la Philharmonie de Paris avec un programme à vous donner la chair de poule…

Le vendredi 31 octobre 2025

de 14h30 à 17h30

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-31T15:30:00+01:00

fin : 2025-10-31T18:30:00+01:00

Date(s) : 2025-10-31T14:30:00+02:00_2025-10-31T17:30:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-promenade-au-musee/28698-fais-moi-peur