Fais-moi peur : la soirée halloween de la Philharmonie de Paris Philharmonie de Paris Paris vendredi 31 octobre 2025.
Des histoires à faire peur, des fantômes rock, une sorcière pianiste et des ateliers frissons vous attendent au Musée pour fêter Halloween.
Costumes et déguisements fortement conseillés
Distribution
Ariane Pawin, conteuse
Solène Riot, cornet à bouquin, cornemuse
Natalia Valentin, piano
Manu Domergue Trio
Manu Domergue, chant, texte, mellophone
Matis Regnault, contrebasse
Matthieu Naulleau, piano
Pour Halloween, on vient frissonner à la Philharmonie de Paris avec un programme à vous donner la chair de poule…
Le vendredi 31 octobre 2025
de 14h30 à 17h30
payant Tout public.
Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-promenade-au-musee/28698-fais-moi-peur