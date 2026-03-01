Fais-moi rire | Séance unique Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

Fais-moi rire | Séance unique

Dimanche 29 mars 2026 de 18h30 à 20h. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Séances uniques dans le cadre de La Fête du Court-Métrage

Synopsis

Voici un groupe de 6 courts-métrages qui mettent à l’honneur la comédie. De quoi s’échapper d’un quotidien trop banal et partager l’humour décalé de ces réalisateur.ices le temps de quelques minutes. On est transportés dans divers univers où chaque personnage nous livre de manière récréative ses névroses, très souvent loufoques.



Programme de 6 courts-métrages

À partir de 12 ans .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

Unique screenings as part of the Short Film Festival

