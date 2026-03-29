Fais-moi rire | Séance unique, Cinémas Le Méjan Actes Sud, Arles

Fais-moi rire | Séance unique Dimanche 29 mars, 18h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud Bouches-du-Rhône

4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-29T18:30:00+02:00 – 2026-03-29T20:00:00+02:00

Fin : 2026-03-29T18:30:00+02:00 – 2026-03-29T20:00:00+02:00

Synopsis : Voici un groupe de 6 courts-métrages qui mettent à l’honneur la comédie. De quoi s’échapper d’un quotidien trop banal et partager l’humour décalé de ces réalisateurs le temps de quelques minutes. On est transportés dans divers univers où chaque personnage nous livre de manière récréative ses névroses, très souvent loufoques.

Programme de 6 courts-métrages

À partir de 12 ans

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0490995352 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cinemas-actes-sud.fr/ »}]

Séance unique dans le cadre de La Fête du Court-Métrage Fête du Court-Métrage Jeune public