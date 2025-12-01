Fais péter le son ! #1 Centre musical Bourg-lès-Valence

mercredi 17 décembre 2025.

Fais péter le son ! #1

Centre musical 6 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme

2025-12-17 19:00:00

2025-12-17

Les départements de musiques actuelles amplifiées (DMAA) Valence et Romans proposent plusieurs fois dans l’année des auditions publiques de leurs élèves, qui prennent la forme de concerts dans des conditions de diffusion véritablement professionnelles.

Centre musical 6 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 26 42 conservatoire-romans@valenceromansagglo.fr

English :

The Valence and Romans contemporary amplified music departments (DMAA) hold public auditions for their students several times a year, in the form of concerts under truly professional conditions.

German :

Die Abteilungen für verstärkte aktuelle Musik (DMAA) Valence und Romans bieten mehrmals im Jahr öffentliche Vorspiele ihrer Schüler an, die in Form von Konzerten unter wirklich professionellen Bedingungen stattfinden.

Italiano :

I dipartimenti di musica contemporanea amplificata di Valence e di Romans (DMAA) organizzano audizioni pubbliche per i loro studenti più volte all’anno, sotto forma di concerti tenuti in condizioni veramente professionali.

Espanol :

Los departamentos de música contemporánea amplificada (DMAA) de Valence y Romans organizan varias veces al año audiciones públicas para sus alumnos, en forma de conciertos ofrecidos en condiciones verdaderamente profesionales.

