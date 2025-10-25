Fais tes premiers pas avec l’Intelligence Artificielle Saint Hernot Crozon

Saint Hernot Fablab Silex et compagnie Crozon Finistère

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25 11:30:00

2025-10-25

Découvrez les bases de l’intelligence artificielle en générant votre première image et votre premier texte.

Durant l’atelier, vous créerez votre compte dans MidJourney et dans Mistral, deux IA représentatives du paysage actuel, dans le domaine de la génération d’image et dans celui de la génération de texte. Mistral, une IA française, a été choisie pour son excellence et son origine locale.

Chaque participant devra venir avec son ordinateur pour une expérience pratique optimale

Nombre de participants maximum 6

Animateur Cécile Bétancourt,

Pré-requis

ne pas être déjà un expert en Intelligence Artificielle !

venir avec son smartphone ou ordinateur portable

Public adultes et enfants à partir de 14 ans .

Saint Hernot Fablab Silex et compagnie Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 38 22 19 81

