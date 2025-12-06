Fais Toi Plaizz La Soulane Jézeau

Fais Toi Plaizz

La Soulane JEZEAU Jézeau Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

10h Rencontre littéraire

De 10h à 18h Coiffure, tatouage, auto-massage, ayurvédique, portrait photo

De 14h à 16h Atelier céramique

De 16h à 17h Yoga du rire

19h Restauration

21h Concert Folk blues

Prise de RDV par téléphone

Concert prix libre .

La Soulane JEZEAU Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 98 56 71 info@lasoulane.com

English :

10 a.m.: Literary encounter

10 a.m. to 6 p.m.: Hairdressing, tattooing, self-massage, ayurvedic, portrait photography

2pm to 4pm: Ceramic workshop

4pm to 5pm: Laughter yoga

7pm: Catering

9pm: Folk blues concert

