Fais Toi Plaizz La Soulane Jézeau
La Soulane JEZEAU Jézeau Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06
10h Rencontre littéraire
De 10h à 18h Coiffure, tatouage, auto-massage, ayurvédique, portrait photo
De 14h à 16h Atelier céramique
De 16h à 17h Yoga du rire
19h Restauration
21h Concert Folk blues
Prise de RDV par téléphone
Concert prix libre .
La Soulane JEZEAU Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 98 56 71 info@lasoulane.com
English :
10 a.m.: Literary encounter
10 a.m. to 6 p.m.: Hairdressing, tattooing, self-massage, ayurvedic, portrait photography
2pm to 4pm: Ceramic workshop
4pm to 5pm: Laughter yoga
7pm: Catering
9pm: Folk blues concert
