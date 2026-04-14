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Fais tourner !, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse

Fais tourner !, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse

Fais tourner !, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Saint-Cyprien

Adresse : Square Maurice Pujol

Ville : 31300 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Fais tourner ! 7 mai et 18 juin Médiathèque Saint-Cyprien Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T17:30:00+02:00 – 2026-05-07T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-18T17:30:00+02:00 – 2026-06-18T18:30:00+02:00

Un club ados qui partage des coups de cœur autour des mangas, de la musique, et des romans.
Médiathèque Saint-Cyprien

Médiathèque Saint-Cyprien Square Maurice Pujol Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie
Un club ados qui partage des coups de cœur autour des mangas, de la musique, et des romans. club de lecture manga

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