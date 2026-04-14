Fais tourner !, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse
Fais tourner !, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse jeudi 7 mai 2026.
Fais tourner ! 7 mai et 18 juin Médiathèque Saint-Cyprien Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T17:30:00+02:00 – 2026-05-07T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-18T17:30:00+02:00 – 2026-06-18T18:30:00+02:00
Un club ados qui partage des coups de cœur autour des mangas, de la musique, et des romans.
Médiathèque Saint-Cyprien
Médiathèque Saint-Cyprien Square Maurice Pujol Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie
Un club ados qui partage des coups de cœur autour des mangas, de la musique, et des romans. club de lecture manga
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