Fais tourner !, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse

Fais tourner ! 7 mai et 18 juin Médiathèque Saint-Cyprien Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T17:30:00+02:00 – 2026-05-07T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-18T17:30:00+02:00 – 2026-06-18T18:30:00+02:00

Un club ados qui partage des coups de cœur autour des mangas, de la musique, et des romans.

Médiathèque Saint-Cyprien

Médiathèque Saint-Cyprien Square Maurice Pujol Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie

Un club ados qui partage des coups de cœur autour des mangas, de la musique, et des romans. club de lecture manga