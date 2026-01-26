Faisons la dictée du Rotary Ussel

Faisons la dictée du Rotary

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Faisons la dictée du Rotary, texte lu par Sylvain Meallet

Action au profit d’écoles marocaines, pour la luttre contre l’illétrisme.

Inscription sur le site www.ladicteedurotary.org

Tout public (jeunes et aînés)

Participation libre .

12 Avenue Marmontel Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact.ladicteedurotary@gmail.com

