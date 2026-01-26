Faisons la dictée du Rotary Ussel
Faisons la dictée du Rotary Ussel samedi 31 janvier 2026.
12 Avenue Marmontel Ussel Corrèze
Tarif : – – EUR
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Faisons la dictée du Rotary, texte lu par Sylvain Meallet
Action au profit d’écoles marocaines, pour la luttre contre l’illétrisme.
Inscription sur le site www.ladicteedurotary.org
Tout public (jeunes et aînés)
Participation libre .
12 Avenue Marmontel Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact.ladicteedurotary@gmail.com
