Faisons la différence Haguenau

Faisons la différence
44a rue des carrières Haguenau Bas-Rhin
Début : Vendredi 2025-10-31 13:00:00
fin : 2025-10-31 18:00:00
2025-10-31
Animations, jeux, débats, projection, théâtre forum sur les thèmes de la tolérance, l’inclusion et les différences.
44a rue des carrières Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est pins@csc-haguenau.fr
English :
Activities, games, debates, screenings, forum theater on the themes of tolerance, inclusion and differences.
German :
Animationen, Spiele, Debatten, Filmvorführungen, Forumtheater zu den Themen Toleranz, Inklusion und Unterschiede.
Italiano :
Attività, giochi, dibattiti, proiezioni e teatro forum sui temi della tolleranza, dell’inclusione e delle differenze.
Espanol :
Actividades, juegos, debates, proyecciones y teatro fórum sobre los temas de la tolerancia, la inclusión y las diferencias.
