Faisons la différence Haguenau vendredi 31 octobre 2025.

44a rue des carrières Haguenau Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-10-31 13:00:00

fin : 2025-10-31 18:00:00

2025-10-31

Animations, jeux, débats, projection, théâtre forum sur les thèmes de la tolérance, l’inclusion et les différences.

44a rue des carrières Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est pins@csc-haguenau.fr

English :

Activities, games, debates, screenings, forum theater on the themes of tolerance, inclusion and differences.

German :

Animationen, Spiele, Debatten, Filmvorführungen, Forumtheater zu den Themen Toleranz, Inklusion und Unterschiede.

Italiano :

Attività, giochi, dibattiti, proiezioni e teatro forum sui temi della tolleranza, dell’inclusione e delle differenze.

Espanol :

Actividades, juegos, debates, proyecciones y teatro fórum sobre los temas de la tolerancia, la inclusión y las diferencias.

