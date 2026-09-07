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Faisons vivre l’ancien couvent des dominicains et sa chapelle. A ne pas manquer !, Couvent des Dominicains,, Coublevie

dimanche 20 septembre 2026 · Couvent des Dominicains, · Coublevie

Faisons vivre l’ancien couvent des dominicains et sa chapelle. A ne pas manquer !, Couvent des Dominicains,, Coublevie

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Couvent des Dominicains,
Adresse
225 chemin des dominicains 38500 Coublevie
Ville
38500 Coublevie
Département
Isère
Tarif
effectif limité à 100 personnes dans la chapelle

Faisons vivre l’ancien couvent des dominicains et sa chapelle. A ne pas manquer ! Dimanche 20 septembre, 09h00, 12h30, 13h30 Couvent des Dominicains, Isère

effectif limité à 100 personnes dans la chapelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Escape Game familial à 9h et 14h
théâtre d’improvisation dans la chapelle matin
table ronde : échange sur le devenir de lieux patrimoniaux
concerts dans la chapelle tout l’après-midi

Couvent des Dominicains, 225 chemin des dominicains 38500 Coublevie Coublevie 38500 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 05 15 39 http://www.coublevie.fr ancien couvent des Dominicains, chapelle remarquable du 19è construite et décorée par Pierre Bossan (architecte de la basilique Fourvière Lyon), maison du 18è, parc remarquable parkings à proximité, accessible partiellement PMR
Escape Game familial à 9h et 14h

©mairie de Coublevie

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