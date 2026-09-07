Faisons vivre l’ancien couvent des dominicains et sa chapelle. A ne pas manquer !, Couvent des Dominicains,, Coublevie

Informations pratiques

Faisons vivre l’ancien couvent des dominicains et sa chapelle. A ne pas manquer ! Dimanche 20 septembre, 09h00, 12h30, 13h30 Couvent des Dominicains, Isère

effectif limité à 100 personnes dans la chapelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Escape Game familial à 9h et 14h

théâtre d’improvisation dans la chapelle matin

table ronde : échange sur le devenir de lieux patrimoniaux

concerts dans la chapelle tout l’après-midi

Couvent des Dominicains, 225 chemin des dominicains 38500 Coublevie Coublevie 38500 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 05 15 39 http://www.coublevie.fr ancien couvent des Dominicains, chapelle remarquable du 19è construite et décorée par Pierre Bossan (architecte de la basilique Fourvière Lyon), maison du 18è, parc remarquable parkings à proximité, accessible partiellement PMR

Escape Game familial à 9h et 14h

©mairie de Coublevie