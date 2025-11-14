Fait-Main et bonnes affaires à La Maison du Textile Fresnoy-le-Grand

Fait-Main et bonnes affaires à La Maison du Textile

54 rue Roger Salengro Fresnoy-le-Grand Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-14

Cette année, les animations commerciales de La Maison du Textile se dérouleront du 15 au 16 novembre 2025 à Fresnoy-le Grand.

Réservez votre week-end pour venir à la rencontre des nombreux artisans qui tout au long du week-end vous proposeront leurs créations et idées cadeaux pour les fêtes !

Entrée libre Ouverture en continu de 10h à 17h30.

54 rue Roger Salengro Fresnoy-le-Grand 02230 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 09 02 74 maisondutextile@cc-vermandois.com

English :

This year, La Maison du Textile’s commercial events will take place from November 15 to 16, 2025 in Fresnoy-le Grand.

Book your weekend to come and meet the many artisans who will be offering their creations and gift ideas for the festive season!

Free admission Open continuously from 10 a.m. to 5:30 p.m.

German :

In diesem Jahr finden die kommerziellen Veranstaltungen von La Maison du Textile vom 15. bis 16. November 2025 in Fresnoy-le Grand statt.

Reservieren Sie sich das Wochenende, um die zahlreichen Kunsthandwerker zu treffen, die Ihnen das ganze Wochenende über ihre Kreationen und Geschenkideen für die Feiertage anbieten werden!

Freier Eintritt Durchgehend von 10:00 bis 17:30 Uhr geöffnet.

Italiano :

Quest’anno, gli eventi commerciali de La Maison du Textile si svolgeranno dal 15 al 16 novembre 2025 a Fresnoy-le Grand.

Prenotate il vostro weekend per venire a conoscere i numerosi artigiani che venderanno le loro creazioni e le loro idee regalo per le festività!

Ingresso libero Apertura continua dalle 10.00 alle 17.30.

Espanol :

Este año, los actos comerciales de La Maison du Textile tendrán lugar del 15 al 16 de noviembre de 2025 en Fresnoy-le Grand.

Reserve su fin de semana para venir a conocer a los numerosos artesanos que venderán sus creaciones e ideas de regalos para estas fiestas

Entrada gratuita Abierto ininterrumpidamente de 10.00 a 17.30 h.

