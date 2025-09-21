Fait main, le savoir-faire de l’atelier restauration Archives départementales du Morbihan Vannes

Fait main, le savoir-faire de l’atelier restauration Dimanche 21 septembre, 14h15, 15h00, 15h45, 17h15 Archives départementales du Morbihan Morbihan

Dimanche : 14h15, 15h, 15h45, 16h15, 17h15. – Durée : 30 min. / Inscription sur place le jour même. / Groupes de 15 personnes maximum.

34 kilomètres linéaires de documents sont aujourd’hui destinés à être conservés définitivement. Soumis aux dégradations du temps, aux manipulations des hommes et à de multiples agressions (lumière, humidité, insectes, moisissures…), ce patrimoine peut être extrêmement fragile. L’atelier de reliure-restauration examine et répare les documents afin de permettre qu’ils soient consultés et transmis aux générations futures dans les meilleures conditions possibles.

Un atelier découverte propose de dévoiler les facettes du métier de relieur-restaurateur, démonstration de savoir-faire à l’appui.

Archives départementales du Morbihan 80, rue des Vénètes, 56000, Vannes

© Fanch Galivel