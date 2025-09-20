Faîte et Racines Saint-Martin-la-Méanne

Faîte et Racines Saint-Martin-la-Méanne samedi 20 septembre 2025.

Saint-Martin-la-Méanne Corrèze

L’association Faîte et Racines vous propose une journée de rencontre et d’échange autour de la préservation du patrimoine forestier de Corrèze. .

Saint-Martin-la-Méanne 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine faiteetracines@riseup.net

