Faites de la danse MJC Montluçon
Faites de la danse MJC Montluçon samedi 7 mars 2026.
Faites de la danse
MJC 8 rue du Général Emile Mairal Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-07
Faites de la Danse 2026, c’est avant tout un échange entre pratiquants quelques soient ton statut professionnel ou amateur.
Viens t’initier à de nouvelle techniques et enrichir ta danse !
.
MJC 8 rue du Général Emile Mairal Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 45 88 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Faites de la Danse 2026 is first and foremost an exchange between dancers, regardless of whether you’re a professional or an amateur.
Come and learn new techniques and enrich your dance!
L’événement Faites de la danse Montluçon a été mis à jour le 2026-01-15 par Montluçon Tourisme