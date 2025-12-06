Faites de la lumière

Curnier Drôme

Début : 2025-12-06 18:00:00

18h retraite aux flambeaux

Départ place de l’église pour une déambulation dans les rues du village



19h que la fête commence

Musique, braseros, vin chaud, chocolat chaud, chamallows grillés, hot dog et châtaignes

Village Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 42 22 mairie.de.curnier@orange.fr

English :

6pm: torchlight procession

Departure from Place de l’Eglise for a stroll through the streets of the village



7pm: Let the festivities begin

Music, braziers, mulled wine, hot chocolate, roasted marshmallows, hot dogs and chestnuts

