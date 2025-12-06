Faites de la lumière Curnier
Faites de la lumière Curnier samedi 6 décembre 2025.
Faites de la lumière
Village Curnier Drôme
Début : 2025-12-06 18:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
18h retraite aux flambeaux
Départ place de l’église pour une déambulation dans les rues du village
19h que la fête commence
Musique, braseros, vin chaud, chocolat chaud, chamallows grillés, hot dog et châtaignes
Village Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 42 22 mairie.de.curnier@orange.fr
English :
6pm: torchlight procession
Departure from Place de l’Eglise for a stroll through the streets of the village
7pm: Let the festivities begin
Music, braziers, mulled wine, hot chocolate, roasted marshmallows, hot dogs and chestnuts
