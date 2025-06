F(ai)tes de la musique Coarraze 21 juin 2025 16:30

Pyrénées-Atlantiques

F(ai)tes de la musique Centre-ville Coarraze

Gratuit

21 juin 2025 16:30

2025-06-21

On vous attend nombreux et nombreuses au bar associatif et devant la scène pour profiter de cette 1ère belle et chaude soirée d’été.

Programme

– 16h30 atelier musical pour tous avec Janel Music salle du conseil (rdc mairie)

– 17h30 boom des enfants salle du conseil (rdc mairie)

– 18h30 section musicale Ecole de Musique du Pays de Nay scène principale (face bar asso)

– 19h15 Tremplin musical scène principale (face bar asso)

– Interlude chants et danse

Restauration et buvette sur place au Nul Bar .

Centre-ville

Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 61 32 85 contact.mairie@coarraze.fr

