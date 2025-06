Faites de la musique mais pas que… – Devant la mairie Combovin 21 juin 2025 15:00

Faites de la musique mais pas que… Devant la mairie 95 rue du 22 Juin 1944 Combovin Drôme

2025-06-21 15:00:00

2025-06-21

2025-06-21

Venez vous amuser à la fête de la musique de Combovin !

Devant la mairie 95 rue du 22 Juin 1944

Combovin 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes casamatta.contact@gmail.com

English :

Come and enjoy the Combovin music festival!

German :

Kommen Sie und amüsieren Sie sich auf dem Musikfest in Combovin!

Italiano :

Venite a godervi il festival musicale Combovin!

Espanol :

¡Ven a disfrutar del festival de música Combovin!

