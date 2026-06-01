FAITES DE LA MUSIQUE Gare Saint-Julien-des-Points
FAITES DE LA MUSIQUE Gare Saint-Julien-des-Points dimanche 21 juin 2026.
Saint-Julien-des-Points
FAITES DE LA MUSIQUE
Gare Gare Ste Cécile d’Andorge Saint-Julien-des-Points Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Pour la fête de la musique le train d’Andorge en Cévennes vous convie à une journée festive. Au programme tour de train, karaoké, scène ouverte, jeux et buvette.
Pour la fête de la musique le train d’Andorge en Cévennes vous convie à une journée festive. Au programme tour de train, karaoké, scène ouverte, jeux et buvette. .
Gare Gare Ste Cécile d’Andorge Saint-Julien-des-Points 48160 Lozère Occitanie +33 6 85 31 41 94
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English :
For the fête de la musique, the Andorge en Cévennes train invites you to a festive day. On the program: train ride, karaoke, open stage, games and refreshments.
L’événement FAITES DE LA MUSIQUE Saint-Julien-des-Points a été mis à jour le 2026-06-08 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère