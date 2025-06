Faites de la musique ! – Verteuil-d’Agenais 21 juin 2025 20:00

Lot-et-Garonne

Faites de la musique ! Cabaret Frappé Verteuil-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-06-21 20:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Scène ouverte et karaoké pour la fête de la musique !

Réservation conseillée pour le repas.

Cabaret Frappé

Verteuil-d’Agenais 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 43 56

English : Faites de la musique !

Open stage and karaoke for the fête de la musique!

Reservations recommended for the meal.

German : Faites de la musique !

Offene Bühne und Karaoke für die Fête de la Musique!

Reservierung für das Essen wird empfohlen.

Italiano :

Palco aperto e karaoke per la festa della musica!

Per il pasto è consigliata la prenotazione.

Espanol : Faites de la musique !

Escenario abierto y karaoke para la fiesta de la música

Se recomienda reservar para la comida.

