FAITES DE LA MUSIQUE – Villefranche-de-Lauragais, 21 juin 2025 18:00, Villefranche-de-Lauragais.

Haute-Garonne

FAITES DE LA MUSIQUE Place Gambetta Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne

À l’occasion de la Fête de la Musique, la Ville de Villefranche-de-Lauragais vous donne rendez-vous le samedi 21 juin 2025 pour une grande soirée festive, conviviale et gratuite, placée sous le signe de la musique.

Dès 18h, la place Gambetta et la cour de la MJC vibreront au rythme des concerts, performances, danses et animations. Un programme éclectique, pensé pour tous les publics, lancera l’été en beauté!

Sur la place Gambetta *:

-18h00: Chorale La Clé de Fa

-19h30: Mix DJ & live saxophone avec DjDimisax

-20h00: Soirée dansanteavec Autan Danser(sous la Halle centrale)

-21h30: Concert du groupe Fiestacoustik

Prestation de danse des élèves du collège en début de soirée.

Buvette et restauration assurées par le Twirling Club villefranchois et l’école Calandreta Lauraguès.

Dans la cour de la MJC :

-18h00: Concert des élèves de chant et de gospel

-19h15:Concert Sing With Soulpar Lætitia Giraudo

-20h30: Triomusical avec Scat’In Ingrid VIGNÉ voix, Pierre ASSALIT guitare, Christophe RONCERAY contrebasse-Musique afro-américaine -Jazz soul blues

Buvette et restauration également disponibles sur place.

*En cas de mauvais temps, repli des concerts prévus place Gambetta sous la halle centrale. .

Place Gambetta

Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 81 60 12

English :

To celebrate the Fête de la Musique, Villefranche-de-Lauragais invites you to join us on Saturday, June 21, 2025 for a festive, convivial and free evening of music.

German :

Anlässlich der Fête de la Musique lädt die Stadt Villefranche-de-Lauragais Sie am Samstag, den 21. Juni 2025, zu einem großen, geselligen und kostenlosen Festabend ein, der ganz im Zeichen der Musik steht.

Italiano :

Per celebrare la Fête de la Musique, Villefranche-de-Lauragais vi invita a unirvi a noi sabato 21 giugno 2025 per una serata di musica gratuita e conviviale.

Espanol :

Para celebrar la Fiesta de la Música, Villefranche-de-Lauragais le invita a unirse a nosotros el sábado 21 de junio de 2025 en una velada festiva de música gratuita y distendida.

