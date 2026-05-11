Saint-Hilaire-sur-Benaize

Faites de la peinture

9 Route de Le Blanc Saint-Hilaire-sur-Benaize Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 16:00:00

fin : 2026-06-06 23:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Faites de la peinture fête de l’art en plein air

Venez seul, en famille ou entre amis, fêter l’art et vous initier au graff avec Pierre Custy, découvrir des ateliers gratuits de land art, de dessin et de peinture végétale et profiter d’une bourse aux matériels créatifs. Possibilité de restauration sur place buvette, crêpes, pop corn… .

9 Route de Le Blanc Saint-Hilaire-sur-Benaize 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 28 35 86 27 graindefloie36370@gmail.com

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English :

The Grain de Folie association offers an afternoon and evening of board games….

L’événement Faites de la peinture Saint-Hilaire-sur-Benaize a été mis à jour le 2026-05-11 par Destination Brenne