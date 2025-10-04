Faites de la Photo Office de tourisme Carry-le-Rouet

Du 04/10 au 30/11/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Inauguration de Faites de la photo le 04/10/2025 à 11h30 à l’Office de tourisme. Office de tourisme 11-13 Route Bleue Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Le 4/10/2025, expositions toute la journée au Pavillon des Arts, Office de tourisme et à la Bergerie.

9h00 café d’accueil, place des Arts

9h30 Ateliers

11h30 Inauguration officielle de Faites de la Photo

12h30 pause déjeuner

14h300 diaporama des photos « concours » de photo du Photo Club Carry Côte Bleue

15h00 Rallye photo

16h00 Démonstration Arts plastiques avec Angélique Dufossé

17h00 Ateliers

18h30 fin de journée .

Office de tourisme 11-13 Route Bleue Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 photoclubcarrycb@gmail.com

English :

On 4/10/2025, all-day exhibitions at the Pavillon des Arts, Tourist Office and La Bergerie.

German :

Am 4.10.2025, ganztägige Ausstellungen im Pavillon des Arts, Office de tourisme und in der Bergerie.

Italiano :

Il 4/10/2025, mostre per tutto il giorno al Pavillon des Arts, all’Ufficio del Turismo e alla Bergerie.

Espanol :

El 4/10/2025, exposiciones durante todo el día en el Pavillon des Arts, la Oficina de Turismo y la Bergerie.

