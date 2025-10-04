Faites de la Photo Office de tourisme Carry-le-Rouet
Faites de la Photo Office de tourisme Carry-le-Rouet samedi 4 octobre 2025.
Faites de la Photo
Du 04/10 au 30/11/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Inauguration de Faites de la photo le 04/10/2025 à 11h30 à l’Office de tourisme. Office de tourisme 11-13 Route Bleue Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-10-04
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-10-04
Le 4/10/2025, expositions toute la journée au Pavillon des Arts, Office de tourisme et à la Bergerie.
9h00 café d’accueil, place des Arts
9h30 Ateliers
11h30 Inauguration officielle de Faites de la Photo
12h30 pause déjeuner
14h300 diaporama des photos « concours » de photo du Photo Club Carry Côte Bleue
15h00 Rallye photo
16h00 Démonstration Arts plastiques avec Angélique Dufossé
17h00 Ateliers
18h30 fin de journée .
Office de tourisme 11-13 Route Bleue Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 photoclubcarrycb@gmail.com
English :
On 4/10/2025, all-day exhibitions at the Pavillon des Arts, Tourist Office and La Bergerie.
German :
Am 4.10.2025, ganztägige Ausstellungen im Pavillon des Arts, Office de tourisme und in der Bergerie.
Italiano :
Il 4/10/2025, mostre per tutto il giorno al Pavillon des Arts, all’Ufficio del Turismo e alla Bergerie.
Espanol :
El 4/10/2025, exposiciones durante todo el día en el Pavillon des Arts, la Oficina de Turismo y la Bergerie.
L’événement Faites de la Photo Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet