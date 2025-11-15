Faites de la soupe ! Ferme au pré de chez vous Hauterives
Faites de la soupe ! Ferme au pré de chez vous Hauterives samedi 15 novembre 2025.
Faites de la soupe !
Ferme au pré de chez vous 1075 route de roybon Hauterives Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : 2025-11-15 18:30:00
2025-11-15
Concours de soupe et chanson
A gagner un panier gourmand avec les produits du marché !
Buvette et omelettes !
Ferme au pré de chez vous 1075 route de roybon Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes ideehalle@framalistes.org
English :
Soup and song contest
To be won: a gourmet basket with market produce!
Refreshments and omelettes!
German :
Suppenwettbewerb und Gesang
Zu gewinnen gibt es einen Gourmetkorb mit Produkten vom Markt!
Getränkestand und Omelettes!
Italiano :
Concorso di zuppe e canzoni
In palio: un cesto gastronomico con prodotti del mercato!
Rinfresco e frittata!
Espanol :
Concurso de sopas y canciones
Para ganar: ¡una cesta gourmet con productos del mercado!
Refrescos y tortillas
L’événement Faites de la soupe ! Hauterives a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche