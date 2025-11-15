Faites de la soupe ! Ferme au pré de chez vous Hauterives

Faites de la soupe !

Ferme au pré de chez vous 1075 route de roybon Hauterives Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2025-11-15 18:30:00

fin : 2025-11-15

Concours de soupe et chanson

A gagner un panier gourmand avec les produits du marché !

Buvette et omelettes !

Ferme au pré de chez vous 1075 route de roybon Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes ideehalle@framalistes.org

English :

Soup and song contest

To be won: a gourmet basket with market produce!

Refreshments and omelettes!

German :

Suppenwettbewerb und Gesang

Zu gewinnen gibt es einen Gourmetkorb mit Produkten vom Markt!

Getränkestand und Omelettes!

Italiano :

Concorso di zuppe e canzoni

In palio: un cesto gastronomico con prodotti del mercato!

Rinfresco e frittata!

Espanol :

Concurso de sopas y canciones

Para ganar: ¡una cesta gourmet con productos del mercado!

Refrescos y tortillas

