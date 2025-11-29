Faites de la soupe! Lusigny sur Ouche Lusigny-sur-Ouche
Faites de la soupe! Lusigny sur Ouche Lusigny-sur-Ouche samedi 29 novembre 2025.
Faites de la soupe! Lusigny sur Ouche
Château de Lusigny sur Ouche Lusigny-sur-Ouche Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 09:30:00
fin : 2025-11-29 15:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Faites de la soupe! Lusigny sur Ouche
Atelier fabrication de soupes…dégustations.. sculptures sonores à découvrir.. .
Château de Lusigny sur Ouche Lusigny-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 66 81 29
English : Faites de la soupe! Lusigny sur Ouche
German : Faites de la soupe! Lusigny sur Ouche
Italiano :
Espanol :
L’événement Faites de la soupe! Lusigny sur Ouche Lusigny-sur-Ouche a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Pouilly Bligny