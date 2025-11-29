Faites de la soupe! Lusigny sur Ouche

Château de Lusigny sur Ouche Lusigny-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 09:30:00

fin : 2025-11-29 15:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Faites de la soupe! Lusigny sur Ouche

Atelier fabrication de soupes…dégustations.. sculptures sonores à découvrir.. .

Château de Lusigny sur Ouche Lusigny-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 66 81 29

English : Faites de la soupe! Lusigny sur Ouche

German : Faites de la soupe! Lusigny sur Ouche

Italiano :

Espanol :

L’événement Faites de la soupe! Lusigny sur Ouche Lusigny-sur-Ouche a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Pouilly Bligny