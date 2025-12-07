Faites de la soupe Salle des fêtes de La Ferrière Plémet
Faites de la soupe
Salle des fêtes de La Ferrière La Ferrière Plémet Côtes-d’Armor
11h00 arrivée des soupes bien chaudes, une belle décoration sur votre table, un bol pour déguster, trois haricots pour voter (1€)- 12h00, dégustation et restauration 14h00 animations,musique traditionnelle, pesée du panier 16h00 vote de la meilleure soupe . Inscrivez-vous. Au profit du Téléthon. .
Salle des fêtes de La Ferrière La Ferrière Plémet 22210 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 45 86 31 30
