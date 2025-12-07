Faites de la soupe Salle des fêtes de La Ferrière Plémet

Faites de la soupe

11h00 arrivée des soupes bien chaudes, une belle décoration sur votre table, un bol pour déguster, trois haricots pour voter (1€)- 12h00, dégustation et restauration 14h00 animations,musique traditionnelle, pesée du panier 16h00 vote de la meilleure soupe . Inscrivez-vous. Au profit du Téléthon. .

Salle des fêtes de La Ferrière La Ferrière Plémet 22210 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 45 86 31 30

