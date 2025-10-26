Faites de la soupe Salle des fêtes Saint-Colomb-de-Lauzun

Salle des fêtes Rue Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun Lot-et-Garonne

Le collectif Animations Culturelles vous invite à partager un moment chaleureux, autour d’un plat emblématique de tous les pays la soupe. Vous serez accueilli(es) avec un apéritif original, suivi d’un velouté crémeux aux cèpes une spécialité du Limousin, un tourin blanchi à l’ail spécialité du Périgord et la Jimbourra une soupe de boudin régionale. L’animation musicale est assurée par Johanna, accordéoniste et son petit groupe folklorique, ainsi que de brefs récits autour de la soupe. Si vous souhaitez faire découvrir une de vos recettes de soupe, contactez les organisateurs. Inscriptions avant le 22 octobre. .

Salle des fêtes Rue Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 89 92 54 j.chappert@orange.fr

English : Faites de la soupe

The Animations Culturelles collective invites you to share a warm moment, around an emblematic dish from every country: soup. Musical entertainment provided by Johanna and her band. If you’d like to showcase your soup, please contact the organizers. Registration before 22/10.

German : Faites de la soupe

Das Kollektiv Kulturelle Animationen lädt Sie ein, einen herzlichen Moment rund um ein emblematisches Gericht aus allen Ländern zu teilen: die Suppe. Für die musikalische Unterhaltung sorgen Johanna und ihre Band. Wenn Sie Ihre Suppe vorstellen möchten, wenden Sie sich an die Organisatoren. Anmeldungen vor dem 22.10.

Italiano :

Il collettivo delle attività culturali vi invita a condividere un momento di calore davanti a un piatto emblematico di tutti i Paesi: la zuppa. L’intrattenimento musicale sarà offerto da Johanna e dalla sua band. Se desiderate presentare la vostra zuppa, contattate gli organizzatori. Iscrizioni entro il 22/10.

Espanol : Faites de la soupe

El colectivo de Actividades Culturales le invita a compartir un momento cálido en torno a un plato emblemático de todos los países: la sopa. La animación musical correrá a cargo de Johanna y su banda. Si quieres presentar tu sopa, ponte en contacto con los organizadores. Inscripción antes del 22/10.

