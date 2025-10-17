« Faîtes » de l’éco-habitat Ferme Guilhembaqué Laroin

« Faîtes » de l'éco-habitat Ferme Guilhembaqué Laroin vendredi 17 octobre 2025.

« Faîtes » de l’éco-habitat

Ferme Guilhembaqué 31 rue Principale Laroin Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-18

2025-10-17

La 9ème édition de la FAITES DE L’ECO-HABITAT

Cet événement organisé de manière collective par le Pôle Territorial de Coopération Economique Sud Aquitaine Béarn Pyrénées est gratuit et ouvert à tous et à toutes.

Au cours de cet événement convivial et festif vous pourrez découvrir les initiatives et les techniques liées à l’éco-habitat à travers des conférences, des bars à témoignages, des visites techniques, des stands et des ateliers…

– le 17 , à 17h30: visite technique et à 18h30: escape game pour les enfants

– le 18, à partir de 10h: conférences, points de restauration, musique, jeux pour enfants, ateliers initiation, stands… .

Ferme Guilhembaqué 31 rue Principale Laroin 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 44 54 contact@ferme-guilhembaque.fr

