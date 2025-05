Faites de l’écologie – Bourges, 21 mai 2025 07:00, Bourges.

Célébrez la nature, éveiller les consciences… et faire le plein de saveurs locales au marché bio du dimanche !

Faites de l’écologie vous donne rendez-vous pour une semaine engagée, festive et familiale autour des enjeux environnementaux. Au cœur de cette édition, ne manquez pasl’après-midi festif et son marché bio, véritable moment de convivialité avec les producteurs locaux. Le marché bio sera rythmé par des animations pour toute la famille ateliers de fabrication de produits ménagers naturels, balade botanique, dégustations de produits locaux et coin enfants avec jeux et mini-potager. Une journée conviviale pour faire ses courses autrement, rencontrer des producteurs engagés et repartir avec des idées écolos plein la tête ! .

21 Rue Victor Hugo

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 08 01 40 08 bioberry.animation@bio-centre.org

