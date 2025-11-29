Faites de l’histoire ! Atelier patrimoine À chacun son sceau Archives départementales de la Dordogne Périgueux

Faites de l’histoire ! Atelier patrimoine À chacun son sceau

Archives départementales de la Dordogne 9 rue Littré Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Faites de l’histoire ! Atelier patrimoine À chacun son sceau , mercredi 10 décembre de 14 h à 16 h, aux Archives départementales.

Des ateliers tout public (adultes et enfants accompagnés) pour une approche concrète et ludique de l’histoire et du patrimoine.

Avec Manuel Lorenzo (Archives de la Dordogne)

L’atelier propose une initiation à la sigillographie (étude des sceaux), en replaçant ces objets dans le contexte de la société du Moyen Âge. Chaque participant réalise un fac-similé d’un document scellé, à partir d’empreintes de sceaux originaux (sept modèles différents). .

Archives départementales de la Dordogne 9 rue Littré Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 33 33

English : Faites de l’histoire ! Atelier patrimoine À chacun son sceau

L’événement Faites de l’histoire ! Atelier patrimoine À chacun son sceau Périgueux a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Communal de Périgueux