Faites de l’histoire ! Atelier patrimoine Calligraphie Archives départementales de la Dordogne Périgueux

Faites de l'histoire ! Atelier patrimoine Calligraphie

mercredi 22 octobre 2025.

Archives départementales de la Dordogne 9 Rue Littré Périgueux Dordogne

2025-10-22

2025-10-22

Des ateliers tout public (adultes et enfants accompagnés) pour une approche concrète et ludique de l’histoire et du patrimoine.

Avec Manuel Lorenzo (Archives de la Dordogne)

Réalisez une page enluminée à partir d’exemples issus d’un manuscrit du XIIIᵉ siècle, provenant de l’abbaye de Cadouin sur un papier préparé, une lettrine médiévale sera reproduite ou coloriée puis, après une étape d’initiation à la calligraphie, un texte sera rédigé à la plume d’oie. .

+33 5 53 03 33 33 cd24.archives@dordogne.fr

