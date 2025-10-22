Faites de l’histoire ! Atelier patrimoine Calligraphie Archives départementales de la Dordogne Périgueux
Faites de l’histoire ! Atelier patrimoine Calligraphie Archives départementales de la Dordogne Périgueux mercredi 22 octobre 2025.
Faites de l’histoire ! Atelier patrimoine Calligraphie
Archives départementales de la Dordogne 9 Rue Littré Périgueux Dordogne
2025-10-22
2025-10-22
2025-10-22
Des ateliers tout public (adultes et enfants accompagnés) pour une approche concrète et ludique de l’histoire et du patrimoine.
Avec Manuel Lorenzo (Archives de la Dordogne)
Réalisez une page enluminée à partir d’exemples issus d’un manuscrit du XIIIᵉ siècle, provenant de l’abbaye de Cadouin sur un papier préparé, une lettrine médiévale sera reproduite ou coloriée puis, après une étape d’initiation à la calligraphie, un texte sera rédigé à la plume d’oie. .
