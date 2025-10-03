Faites déborder votre imagination ! Médiathèque de Saint-Ouen-des-Alleux Saint-Ouen-des-Alleux

Faites déborder votre imagination ! Vendredi 3 octobre, 16h45 Médiathèque de Saint-Ouen-des-Alleux Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T16:45:00 – 2025-10-03T20:00:00

Fin : 2025-10-03T16:45:00 – 2025-10-03T20:00:00

À l’occasion de l’évènement Biblis en folie: viens faire déborder ton imagination !

16h45-17h30: goûter conté

17h30-18h30: activité créative

18h30-20h:Soirée jeux (jeux de société, jeux en bois, blind test)

Ouvert à tous

Médiathèque de Saint-Ouen-des-Alleux 14 rue sous le bois 35140 Saint-Ouen-des-Alleux 35140 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 56 73 50 43 [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.fougeres-agglo.bzh/search.aspx?SC=CALENDAR&QUERY=papier+anim%C3%A9&QUERY_LABEL=#/Detail/(query:(Id:’3_OFFSET_0′ »}]

