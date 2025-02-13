Faites des fleurs Abbeville

Faites des fleurs

Place Max Lejeune Abbeville Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Venez plonger dans un monde de couleurs et de parfums ! Découvrez fleurs fraîches et séchées, plantes vertes, arbustes et conseils d’experts pour sublimer votre jardin ou votre intérieur. Participez à des ateliers créatifs, tentez votre chance à la grande tombola et laissezvous inspirer par le concours des maisons fleuries lancé ce jour-là. Pour régaler vos papilles, des food-trucks sont présents. Enfin, venez à la rencontre des créateurs et artisans pour découvrir leurs produits originaux sur le thème floral.

Place Max Lejeune Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 19 12 63 evenementiel@abbeville.fr

English :

Immerse yourself in a world of color and fragrance! Discover fresh and dried flowers, green plants, shrubs and expert advice to enhance your garden or home. Take part in creative workshops, try your luck at the big tombola and be inspired by the house in bloom competition launched that day. Food-trucks will be on hand to tempt your taste buds. Finally, come and meet our designers and craftsmen to discover their original floral-themed products.

