FAITES DES JARDINS Vialas
FAITES DES JARDINS Vialas dimanche 24 mai 2026.
Vialas
FAITES DES JARDINS
Place de l’ancienne gendarmerie Vialas Lozère
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Faites des jardins à Vialas marché de producteurs, d’artisans et de créateurs. A 9h30 balade cueillette de plantes comestibles suivi d’un atelier de cuisine végétale avec Naturo Cévennes. A 10 h conte pour les grands et 10h30 conte pour les enfants et ateliers nature.
Buvette et petite restauration sur place !
Rendez-vous le 24 mai prochain pour la journée Faites des jardins à Vialas !
Au programme de cette journée marché de producteurs, d’artisans et de créateurs. A 9h30 balade cueillette de plantes comestibles suivi d’un atelier de cuisine végétale avec Naturo Cévennes. A 10 h conte pour les grands et 10h30 conte pour les enfants et ateliers nature.
Buvette et petite restauration sur place ! .
Place de l’ancienne gendarmerie Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 7 64 24 18 59 vivreavialas@gmail.com
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English :
Faites des jardins in Vialas: producers’, craftsmen’s and designers’ market. 9:30 am: edible plant-picking walk followed by a plant-based cooking workshop with Naturo Cévennes. At 10 a.m. storytelling for adults and 10.30 a.m. storytelling for children and nature workshops.
Refreshments and snacks on site!
L’événement FAITES DES JARDINS Vialas a été mis à jour le 2026-05-13 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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