Faîtes des jeux Sermersheim

Faîtes des jeux

18 Allée des Tilleuls Sermersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-20 16:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Jeux pour tous les âges

Un moment intergénérationnel grands-parents, parents, enfants, ados… tout le monde s’y retrouve ! Parce qu’on rit toujours beaucoup autour d’un jeu de société (et ça fait travailler les abdos, promis !)

Vous pouvez apporter vos boissons, collations… et même vos jeux préférés !

Venez quand vous voulez, restez le temps que vous voulez, l’important c’est de partager un bon moment ensemble ! .

18 Allée des Tilleuls Sermersheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 01 68 07 sermanimations@yahoo.fr

English :

Games for all ages

