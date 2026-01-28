Faîtes des jeux Sermersheim
Faîtes des jeux Sermersheim vendredi 20 février 2026.
Faîtes des jeux
18 Allée des Tilleuls Sermersheim Bas-Rhin
Début : Vendredi 2026-02-20 16:00:00
2026-02-20
Jeux pour tous les âges
Un moment intergénérationnel grands-parents, parents, enfants, ados… tout le monde s’y retrouve ! Parce qu’on rit toujours beaucoup autour d’un jeu de société (et ça fait travailler les abdos, promis !)
Vous pouvez apporter vos boissons, collations… et même vos jeux préférés !
Venez quand vous voulez, restez le temps que vous voulez, l’important c’est de partager un bon moment ensemble ! .
18 Allée des Tilleuls Sermersheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 01 68 07 sermanimations@yahoo.fr
English :
Games for all ages
